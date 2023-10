VIDÉO - Vent, inondations et submersions : pourquoi la tempête Ciarán inquiète les autorités

Cette tempête automnale s'est formée à cause d'une dépression coincée entre deux masses d'air. Au nord de la France, on retrouve de l'air froid, tandis qu'au sud, l'air est chaud. Résultat : les dépressions situées entre les deux masses d'air emmèneront la tempête jusqu'à la France, mercredi soir. La Bretagne, la Normandie et les Pays de la Loire seront particulièrement touchés par le coup de vent.