Pic de chaleur en septembre : des records de température battus par dizaines

Ne vous y trompez pas, malgré le ciel nuageux, il a fait très chaud à Dax ce lundi. Si chaud que sur la terrasse, il faut s'éventer avec les moyens du bord. "Pour septembre, c'est quand même surprenant", note une habitante. Les températures frôlent les 39 °C, soit 13 de plus que les normales de saisons. Pas un temps de mettre un pingouin dehors et presque suffisant pour décourager certains touristes vendéens. Pour d'autres, cette canicule tardive prête moins à sourire. Des ouvriers adaptent leurs manières de travailler. "On tourne autour du soleil. On cherche l'ombre", indique l'un d'eux.