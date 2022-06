Pic de chaleur : jusqu'à 38 °C à l'ombre

La température devrait grimper encore toute la semaine dans le sud. Samedi à Nîmes (Gard), il a fait 36,7 °C. Du jamais-vu en un siècle. Et l'air est resté très chaud dans la nuit. Ce dimanche matin, la chaleur est déjà étouffante avec 29 °C au thermomètre: "il fait déjà très chaud, et l'après-midi les gens restent chez eux", "c'est quand même bien bizarre, mais je pense que plus on va aller, plus il va faire chaud", "je me suis levé pour me doucher donc mauvaise nuit".