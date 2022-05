Pic de chaleur : la sécheresse inquiète

Pour limiter la consommation d’eau, des mesures ont été prises. La préfecture interdit de remplir les piscines privées ou d’arroser les jardins entre 8 et 20 heures. Chez lui, Claude Poupinot, un retraité, a trouvé la solution. En récupérant l’eau de pluie, il dispose près de 1 000 litres pour son potager et ses fleurs. "Ça se remplit l’hiver et au printemps quand il y a le manque d’eau, je peux arroser mon jardin”.