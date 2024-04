Favorisé par les températures élevées, un incendie détruit 150 hectares au Pays Basque

Alors que les températures sont anormalement élevées pour la saison, deux incendies se sont déclenchés ce samedi au Pays Basque. Au total, 150 hectares de végétation ont été détruits.

Les températures très élevées et le vent n'ont pas aidé. Deux feux se sont déclarés ce samedi en début d'après-midi sur les communes de Larrau et Licq-Atherey dans les Pyrénées-Atlantiques, détruisant 150 hectares de végétation, a appris l'AFP auprès de la préfecture et des pompiers.

L'un des foyers, qui s’était déclaré sur le flanc droit du bois d’Etxelü, à Larrau, "est désormais fixé" après avoir parcouru quelque 50 hectares de végétation, écrit la préfecture dans un communiqué. Les moyens terrestres sont en cours de "désengagement" dans ce secteur, précise-t-elle à l'AFP en fin de soirée.

L'évolution de l'autre feu, qui s'est déclaré sur le flanc gauche du même bois, "est très ralentie voire stoppée sans enjeu de bâti ou de végétation majeur, mais inaccessible pour les troupes au sol qui vont rester en surveillance pour la nuit", indique encore la préfecture. Dans cette "zone difficilement accessible", les flammes avaient parcouru "plus ou moins 100 hectares" en fin de journée.

"La température élevée, la faible humidité et les rafales de vent de 100 km/h ont formé un cocktail explosif qui ont déclenché les feux", pointent de leur côté les pompiers. Dimanche matin, les moyens engagés - plus de 80 pompiers et 27 véhicules en fin

de journée - finaliseront l'extinction du feu, favorisée par la remontée du taux d'humidité, une baisse du vent et des températures attendues dans la nuit.