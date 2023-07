VIDÉO - En Corse, les habitants solidaires face à la canicule

Depuis ce matin, le maire de Pila-Canale (Corse) et son adjoint multiplient les visites auprès des personnes isolées dans le village. Les températures sont difficiles à gérer pour les plus âgés. Maddie et Eugène, eux, ont leur technique pour rester au froid : mouiller le carrelage, leur nuque et leurs cheveux.

Ils arrivent même à garder le sourire malgré les fortes chaleurs. Avec plus de 42°C attendus en début d'après-midi, beaucoup prennent la décision de rester à l'intérieur, comme Joseph, le doyen du village, qui compte s'hydrater en quantité.