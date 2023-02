VIDÉO - Après plus d'un mois sans précipitations, la pluie timidement de retour

Mais à Rennes (Ille-et-Vilaine) ce mercredi matin, la pluie se faisait toujours attendre. Les cours d'eau ne semblent pas au plus bas, et pourtant, il y aurait par rapport à l'année dernière un déficit de pluviométrie de 60 millimètres dans le secteur.

En plein hiver, le constat est clair pour cette agricultrice, les terres n'ont pas eu le temps de se recharger en profondeur. Le niveau dans son puits est bien plus bas qu'il y a un an. Il faudrait bien plus de pluie pour que la centaine de vaches laitières qu'elle élève puissent continuer de pâturer dans les prochaines semaines.