Plein soleil sur les Alpes

Roger et Christine dominent leur village, celui où ils ont toujours vécu. L'œil aiguisé, ils ne s'en lassent pas. "Quand il fait un temps comme ça, j'aime passer du temps sur mon balcon. Il y a toujours quelque chose à voir" ; "Ça déstresse", ont-ils affirmé. Aux confins du Val d'Arly et du massif des Aravis, La Giettaz est l'un des plus beaux villages des Alpes. Jizou, la factrice, est très pressée ce matin-là.