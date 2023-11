Record historique de précipitations depuis la mi-octobre, après un début de mois très sec

Un grand écart météorologique, en quelques semaines à peine. La France est passée d'un extrême à l'autre au cours du mois d'octobre, enchaînant une quinzaine historiquement sèche, avant d'enregistrer des précipitations records ces quinze derniers jours, notamment sous l'effet de la violente tempête Ciarán, accompagnée de fortes pluies. Un revirement spectaculaire, à l'heure où le changement climatique rend les vagues de chaleur plus intenses et plus tardives dans l'année, et a des effets concrets sur l'intensité des pluies.

Du jeudi 19 octobre au jeudi 2 novembre, "138 mm de pluie agrégés" sont tombés sur le pays, un record sur 15 jours consécutifs "tous mois confondus et depuis le début de l'indicateur en 1958", a signalé vendredi sur le réseau X (ex-Twitter) le prévisionniste de Météo-France François Jobard. Le précédent record remontait à trente ans en arrière, lorsque 130 mm de précipitations avaient été relevés entre le 21 septembre et le 5 octobre 1993, a précisé le météorologue.