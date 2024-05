Pluies à répétition dans la Somme : de nombreuses routes endommagées

À Sailly-Laurette dans la Somme, d'impressionnantes coulées de boue ont détruit des routes. Des morceaux entiers de bitume se sont soulevés et ont été emportés. Pourquoi ce type de phénomène se multiplie ?

Des routes ont été entièrement détruites à Sailly-Laurette. Les conséquences d'importantes coulées de boue la nuit dernière dans ce village de la Somme. Résultat : plusieurs rues demeurent impraticables. Mais comment expliquer de tels dégâts ? Le village se situe dans une cuvette. L'eau stagne, son évacuation est donc plus lente. Ce qui rend la chaussée fragile. Un phénomène amplifié par la répétition depuis plusieurs semaines de ces intempéries. "Au printemps, il y a eu des cumuls de pluie hors du commun qui a généré une saturation du sol. Et cette saturation du sol déclenche les phénomènes d'instabilité potentielle", explique Alain-Jean Vernet, géologue.

Ces images de routes éventrées se produisent régulièrement à chaque événement météorologique. Avec le dérèglement climatique, ce dernier devient plus violent. Selon un rapport du Sénat, près du 20% du réseau routier dans le pays est en mauvais état. Mais pour le restaurer efficacement, il faudrait changer le revêtement.

"Cela ne sert à rien de faire des routes à neuf alors que tous les deux ans, elles sont détruites à cause des coulées de boue. Il faut voir un peu plus large et voir l'origine de ces phénomènes, éventuellement utiliser des matériaux différents, des techniques différentes, et innovantes qui permettront de rendre les routes ou les matériaux plus résistants ou plus faciles à réparer", préconise Pierre Dumas, chargé de projet à l'Office national des routes.

En clair, des routes plus résistantes aux gels de l'hiver et aux fortes chaleurs de l'été. Et des revêtements poreux qui laissent passer l'eau, qu'elle aille vers le sol en causant moins de dégâts.