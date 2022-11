Pluies diluviennes et glissements de terrain aux Antilles

Il y a eu également des pluies diluviennes en Guadeloupe. Au volant de sa voiture, un conducteur semble piloter un bateau. Petit-Bourg est l'une des villes qui a enregistrées dimanche le plus fort cumul de pluies. En six heures seulement, 250 mm d'eau ont été enregistrés, 100 mm à Goyave et 68 mm à Baie-Mahault.