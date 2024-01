Pluies, nappes pleines, saturation des sols : les nombreux facteurs des inondations dans le Pas-de-Calais

Les crues s'expliquent par les pluies abondantes, mais il ne s'agit pas du seul facteur qui explique les inondations à répétition. Les nappes phréatiques sont notamment au plus haut à cause des précipitations de ces derniers mois.

Ces derniers jours, les crues se multiplient à de nombreux endroits. Sont-elles exceptionnelles ? Sur certaines communes du Pas-de-Calais, il est tombé près de 600 mm de pluie, quasiment deux fois la quantité prévue à cette période. Résultat : plusieurs cours d'eau débordent dans le Pas-de-Calais, mais aussi à l'est. Dans cette région, comme à l'ouest, en Bretagne, nombre d'entre eux restent sous surveillance.

Une saturation des sols en eau

Ce phénomène est-il amplifié par des nappes phréatiques qui débordent ? Sur plus de la moitié du pays, à l'ouest, dans le nord et l'est, les nappes phréatiques sont déjà très remplies. "Ces crues sont favorisées par une saturation des sols en eau. Les sols sont très humides, et donc, les cours d'eau sont d'autant plus réactifs aux pluies qui arrivent et qui se succèdent les unes après les autres", explique Jean-Marie Coulomb, responsable Vigicrues. Et en plus, dans certaines régions proches de la mer, les nappes sont peu profondes. Elles se remplissent très vite et débordent facilement.

Toute la France est-elle concernée par ces pluies abondantes ? La situation est très contrastée. "Beaucoup de disparité d'une région à l'autre. Sur la façade atlantique, souvent une fois et demie de ce qui tombe habituellement. Sur les reliefs, on a parfois le double des précipitations habituelles. En revanche, de la sécheresse près de la Méditerranée, surtout sur le golfe du Lion, où il n'est souvent tombé que 10 à 15 % des précipitations habituelles", précise Évelyne Dhéliat, cheffe du service météo de TF1/LCI. La pluie devrait s'arrêter la semaine prochaine. Mais sous l'effet d'un air venu du pôle Nord, les températures vont fortement chuter.