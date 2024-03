VIDÉO - Pluies torrentielles : accidents et éboulements sur la Côte d'Azur

Les Alpes-Maritimes et le Var ont reçu en 24h l'équivalent d'un mois et demi de pluie. Les trombes d'eau sont à l'origine d'un accident mortel sur l'autoroute A8. À Antibes, des vents violents ont également fait de gros dégâts.

La pluie et la vitesse, à l'origine d'un accident mortel. Ce dimanche 3 mars, à la mi-journée, deux accidents se sont déroulés en quelques minutes à peine, sur l'autoroute A8, proche de la commune de La Turbie au-dessus de Monaco. Le premier est dû à un aquaplaning. Alors que les gendarmes et un dépanneur viennent sécuriser la zone, ils sont percutés par une voiture, qui roulait à très vive allure. Un employé de la société d'autoroute est tué, six autres personnes sont blessées dont trois grièvement. Vinci a annoncé porter plainte contre le conducteur.

Des précipitations exceptionnelles

Ce drame intervient après des pluies très importantes, survenues sur la partie est de la France, sur les Alpes-Maritimes et le Var. L'équivalent d'un mois et demi de précipitations est tombé en 24 heures par endroits. À Trans-en-Provence par exemple, dans le Var, les habitants étaient partagés entre fascination et inquiétudes, en regardant la rivière Narturby, en furie.

"À deux heures et demie du matin, il y a eu de la pluie et depuis, ça n'a pas arrêté. Ça fait peur", déclarait une passante dans le reportage TF1 en tête de cet article. "Ça fait deux ans qu'elle coule plus et là, elle monte très vite. J'espère que ça va s'arrêter là parce que sinon...", constatait une autre, inquiète.

Des routes ont été inondées et de nombreuses rivières ont été en crue, comme à Cagnes-sur-mer, commune proche de la mer Méditerranée, dans les Alpes-Maritimes. À Nice, les intempéries ont provoqué l'éboulement d'un mur et des vents violents ont déraciné plusieurs arbres dans un cimetière. Les vents ont été tout aussi violents à Antibes. Les arbres sont tombés en pleine avenue, sur des véhicules, nécessitant beaucoup de travail de la part des agents communaux pour évacuer la voie d'accès au port. En fin de soirée ce dimanche 3 mars, les fortes pluies avaient néanmoins cessé.