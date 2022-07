Plus de 40 °C : record absolu en Bretagne

Sur la côte comme dans les terres, du Finistère au Morbihan, le thermomètre s'affole et certaines mairies sont désemparées. "La chaleur, on n'est pas habitué à ça. Pas chez nous", lâche Nicolas Kermarrec, adjoint au maire chargé des commerces de Lesneven (Finistère). Toute la journée, les élus de cette ville ont fait du porte-à-porte. La mairie a fait livrer un frigo en urgence et ouvert une salle municipale pour accueillir les plus fragiles.