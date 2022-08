Sécheresse : va-t-on vers une pénurie et une hausse des prix des pommes de terre ?

Particulièrement sensibles au stress hydrique, ces dernières ont cessé très tôt leur croissance dans l'année. Les producteurs récoltent donc des légumes extrêmement petits. "On a actuellement des pommes de terre qui sont très petites et qui devraient faire le double", explique Vincent Dezitter, producteur de pommes de terre à Spycker (Nord). "On est inquiet, car c'est déjà une perte de récoltes. Or, qui dit pertes de récoltes, dit pertes d'argent", ajoute-t-il dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article.

Et le cas de Vincent est loin d'être isolé. Dans une entreprise des Hauts-de-France, on conditionne et on revend la production de 200 agriculteurs de la région. Les premières récoltes en baisse commencent à arriver à cause de la sécheresse. Les prévisions sont alarmantes. "On sait déjà qu'on fera 30% de tonnage en moins que les autres années, donc forcément les prix seront plus élevés", affirme Sabine Gombert, présidente et directrice générale d'Asseman à Météren (Nord).

Pour autant, la pomme de terre est une espèce qui présente tous les ans des grandes variations de rendements. L'année dernière, qui était la plus humide depuis 1974, a connu un important excédent du légume préféré des Français. L’enjeu est l’acceptation par le consommateur des variations de production de pommes de terre. "Nous sommes face à un système agricole et agroalimentaire qui s’est construit autour de l’idée qu’il n’y a pas de fluctuation de rendements entre années", explique Christian Huyghe, directeur scientifique Agriculture de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement à Ouest-France. "Pourtant, le réchauffement climatique à l’heure actuelle se traduit déjà par une augmentation de ces variations. Le grand défi tient au fait d’accepter ces aléas, sans vouloir à tout prix avoir une production homogène au fil des ans".