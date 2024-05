VIDÉO - Pont de l'Ascension au soleil : les sauveteurs déjà mobilisés sur la plage de Lacanau

Même avec une chaleur accablante ce samedi, l'eau reste très fraîche, surtout sur la côte Atlantique. Les sauveteurs redoutent un choc thermique, et ont ouvert leurs postes de surveillance plus tôt que prévu. Le 20H de TF1 s'est rendu à Lacanau, qui avait des airs de répétition générale avant l'été.

Les drapeaux de prévention sont à peine plantés dans le sable que l'équipe est appelée pour sa première intervention de la journée. Une centaine de mètres plus loin, une jeune femme s'est blessée à la tête. La blessure est aussitôt désinfectée, et la jeune femme invitée à voir un médecin. Deuxième bobo, un peu plus loin, un petit garçon vient de tomber.

Week-end de l'Ascension : fréquentation estivale Source : JT 20h WE

Ce samedi, ils sont six sauveteurs à patrouiller sur la plage de Lacanau, comme on le voit dans le reportage de TF1 ci-dessus. Une surveillance accrue pour le long week-end de l'Ascension, qui rassure les baigneurs venus très nombreux profiter du beau temps. Malgré les drapeaux, quelques rappels à l'ordre sont nécessaires. Depuis le poste de surveillance, Charlie Dupont guette aussi les insolations, les crampes ou les chocs thermiques. Le jeune homme entame sa neuvième saison comme sauveteur.

Depuis mercredi, un hélicoptère de la Sécurité civile est également mobilisé. Aucune intervention n'a eu lieu ce samedi, mais l'équipe reste prête. L'hélicoptère sera de nouveau prépositionné à Lacanau dimanche, puis tous les week-ends d'ici à la saison estivale.