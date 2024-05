VIDÉO - Ponts de mai : quand les grandes marées dévoilent la côte à point nommé

Si vous avez des envies de balade, les températures remontent sur l'ouest du pays, et le soleil revient. Les impressionnants ponts de mai cette année coïncident aussi avec le phénomène de grandes marées.

Dans ce petit port du Finistère, la mer s'est retirée, ouvrant la voie à Claude, en quête de crevettes, ce mercredi matin. Plus il avance, plus il espère avoir la chance de capturer de belles crevettes sous les cailloux. En ce jour de grandes marées, les pêcheurs sont nombreux sur les plages, comme on le voit dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Car cette année, coup de chance, leur date coïncide précisément avec les deux jours fériés consécutifs des 8 et 9 mai.

C'est la première fois que je vois la mer retirée aussi loin Un promeneur

Ce groupe d'amis a sorti les râteaux, à la recherche de coquillages. Une première pêche pour ces vacanciers venus du centre de l'Hexagone, surpris par ce coefficient élevé. "C'est la première fois que je vois la mer retirée aussi loin. Des petits coefficients de marée habituellement quand je vais au bord de mer, mais pas tant que ça, quoi !", s'étonne un promeneur.

Alors que les îlots se découvrent, cette grande marée fait aussi le bonheur des promeneurs. Mais avant d'aller trop loin, il vaut mieux être prudent. En effet, la mer remonte aussi vite qu'elle est descendue. Attention donc à ne pas se faire piéger.