Pourquoi la canicule est-elle bloquée sur une grande partie de l'Hexagone : les explications d'Evelyne Dhéliat

L'Hexagone suffoque depuis plusieurs jours. Pour cause, la canicule est restée bloquée sur une grande partie du pays. À l'origine de ce blocage figure l'anticyclone qui, depuis des jours, faisait barrage sur le territoire français. Mais à présent, il est en train de se décaler petit à petit et va partir sur les pays scandinaves. On devra en conséquence se méfier des orages tout au long de la journée. Quid de l'évolution des températures en été depuis la canicule de 2013 ?