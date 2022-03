Pourquoi la météo d'hier était trop optimiste ?

Mercredi dans ce journal, on vous avait promis un temps presqu’estival, avec plus de 20°C attendus à Annecy (Haute-Savoie). En réalité, les températures se sont avérées bien moins élevées, inférieures aux prévisions de 4 à 7°C, avec seulement 16°C à Annecy. Forcément, vous étiez déçus. "Les gens qui nous ont téléphoné sur le créneau 9h-10h avaient réservés en terrasse. Et quand ils sont arrivés, 60% voulaient manger à l’intérieur " ; "J’avais prévu un t-shirt un peu plus léger, que là j’étais obligée de mettre quelque chose de plus conséquent », témoignent certains.