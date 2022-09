VIDÉO - Orages : pourquoi le Gard et l'Hérault sont-ils si souvent en alerte ?

Par ailleurs, ces orages sont nourris par le relief montagneux et la proximité avec la Méditerranée. En effet, de l'air humide et chaud remonte de la mer et vient affronter en altitude des masses d'air, contraires et froides. L'atmosphère devient instable et orageuse, ce qui donne les orages stationnaires.

"À l’approche et en rencontrant ce flux de sud, ces cellules orageuses se sont bloquées, donc sont restées stationnaires, avec en plus énormément d’énergie puisque la Méditerranée est très chaude et les pluies très fortes", précise Evelyne Dheliat, cheffe du service météo de TF1. Dans la région, les crues sont également accentuées par le relief abrupt et les cours d'eau de petite taille. Les fleuves, par conséquent, gonflent rapidement et débordent dans des zones désormais bétonnées, où l’eau a du mal à s’évacuer, facilitant les crues et les inondations.