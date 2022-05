Pourquoi un tel pic de chaleur en mai ?

Le thermomètre s'apprête à faire un bond spectaculaire en ce début de printemps. Illustration dans ces quatre régions différentes. Dimanche 8 mai, il faisait 17 °C à Caen, 19° à Mulhouse, 23° à Lyon et 19° à Biarritz. Ce mardi, il fera 22, 27, 28 et 26° C respectivement dans les mêmes villes. En deux jours, les températures ont grimpé de 5 à 8 degrés. Nous serons en par endroits 8° au-dessus des moyennes de saison.