Un feu de forêt dans le massif varois des Maures, attisé par un vent violent, a brûlé 600 hectares mercredi en début de soirée malgré un déploiement de centaines de pompiers. C'est le premier gros incendie dans le sud de la France cette année.

La nuit a été "calme" sur le front du plus gros incendie de l'année à ce jour en France qui a éclaté mardi après-midi dans une forêt du Var et les habitants de quatre hameaux évacués ont pu être revenir chez eux, ont annoncé les pompiers. Les pompiers au sol continuent de traiter les lisières du feu, qui a brûlé 600 hectares de forêt, pour le contenir et éviter sa progression. L'incendie, attisé par un vent violent, s'est déclenché mardi vers 15h sur la commune de Vidauban, au niveau de la route départementale 48, dans l'arrière-pays de Saint-Tropez, une zone souvent frappée par des incendies l'été.

Mardi en fin de soirée, la situation s'avérait "beaucoup plus favorable", avait indiqué le colonel Frédéric Gosse, adjoint du Service départemental d'incendie et de secours du Var (Sdis). "Là le vent est tombé, les températures baissent, l'hydrométrie remonte", avait-il expliqué, soulignant que "ce n'est pas commun un feu de 600 hectares si tôt dans la saison". L'origine de l'incendie est encore indéterminée, une enquête est entre les mains des gendarmes.