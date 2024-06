Le premier incendie important de la saison s'est produit à Vidauban, dans le Var. Le feu s'est déclaré dans le massif des Maures. Près de 400 pompiers sont mobilisés, aidés de trois Canadairs et d'un hélicoptère.

Un feu de forêt dans le massif varois des Maures, attisé par un vent violent, a brûlé 600 hectares mercredi en début de soirée, premier gros incendie dans le sud de la France cette année malgré un déploiement de centaines de pompiers. En fin de soirée, la situation s'avérait "beaucoup plus favorable que ce qu'on a connu cet après-midi où le feu a progressé très vite et brûlé 600 hectares en quelques heures. Là le vent est tombé, les températures baissent, l'hydrométrie remonte", explique le colonel Frédéric Gosse, adjoint du Service départemental d'incendie et de secours du Var (Sdis).

"Le feu est rentré dans le massif des Maures. Il est actuellement sur les pentes montantes du massif, accentué par le vent. Il a une progression très rapide. Le feu est dans la forêt. Et dans cette forêt-là, il y a quelques hameaux qui sont en cours d'évacuation", précise à TF1 Olivier Pécot, SDIS 83. En effet, trois hameaux de la petite commune de Plan-de-la-Tour, située sur les hauteurs de Saint-Tropez, avaient été évacués préventivement, ainsi que deux domaines sur Vidauban, soit quelques dizaines de personnes, selon les pompiers. La départementale 72 restait coupée entre Vidauban et Plan-de-la-Tour, la RD 48 avait rouvert pour les riverains. Les familles d'un autre hameau, à La Garde-Freinet, avaient, elles, été confinées.

Les images de l'incendie dans les Maures, transmises par les pompiers du Var. - SDIS83

Une enquête pour déterminer l'origine de l'incendie

S'agissant de l'origine de l'incendie, une enquête est entre les mains des gendarmes. L'incendie s'est déclenché vers 15h sur la commune de Vidauban, au niveau de la route départementale 48, dans l'arrière-pays de Saint-Tropez, une zone historiquement frappée par des incendies l'été. Quelque 440 sapeurs-pompiers du Var et de départements limitrophes sont mobilisés, appuyés par plus de 150 engins. Environ 290 soldats du feu d'autres départements sont attendus et en route pour renforcer le dispositif.

Après un mois de mars particulièrement pluvieux, les pluies d'avril et mai ont été inférieures à la normale. En conséquence, l'humidité des sols "est revenue à des valeurs proches de la normale" et "la mise en place d'un temps estival pourra entraîner une sécheresse superficielle des sols", expliquait la préfecture dans un point météo daté de fin mai. En août 2021, un feu avait dévasté 7.000 hectares dans l'arrière-pays de Saint-Tropez, faisant deux morts et entraînant l'évacuation de 10.000 personnes.

Le sud-est de la France est historiquement touché par d'importants incendies l'été. Les pompiers ont obtenu des résultats spectaculaires depuis 1990 en attaquant massivement les départs de feu, une stratégie qui pourrait connaître ses limites avec l'accélération du réchauffement climatique.