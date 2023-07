VIDÉO - Première nuit de canicule à Nice : "C'est l'enfer !"

Les touristes, eux aussi, souffrent de la canicule, alors que la nuit a été la plus chaude de l'année. "On ouvre le plus possible dans la chambre, quand le soleil est parti, pour avoir un peu d'air", raconte une vacancière, installée dans un camping de La Roquette-sur-Siagne. Un autre a trouvé une technique radicale : "Je dors sur le carrelage, parce qu'il est frais", s'amuse-t-il. En ville, les touristes essayent de s’abriter autant qu'ils le peuvent en recherchant des coins d'ombre. Attablé à la terrasse d'un bar, un Québécois explique avoir choisi cet établissement pour les parasols qui y sont installés.