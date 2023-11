Tempête Domingos : nuit de galère pour des centaines de voyageurs dont les trains ont accusé près de 10 heures de retard

"En Nouvelle-Aquitaine, nos installations de signalisation entre Bordeaux et Hendaye ont été fortement endommagées par des vents plus forts que prévu", a rapporté par ailleurs la SNCF. Près de La Rochelle, "de nombreux arbres sont couchés sur les voies" et en Vendée, "ce sont les feuilles qui ont recouvert les rails posant des risques de difficultés d’adhérence", ajoute la société des chemins de fer.