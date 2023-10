VIDÉO - Près de 35 °C à Toulouse : le mois d'octobre s'ouvre sur des températures exceptionnelles

Des touristes qui pensaient éviter les grosses chaleurs en visitant la ville en octobre ont été pris au dépourvu. Et pour cause, de nouveaux records ont été battus ce dimanche dans le sud-ouest pour un mois d'octobre, avec parfois +15°C d'écart avec les normales de saison. "On avait réservé fin septembre pour qu'il fasse beau, mais pas chaud. On est quand même surprises, c'est vrai. On ne s'attendait pas à une chaleur pareille", confient deux touristes.