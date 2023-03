Météo : jusqu’à 30°C mercredi... avant une fin de semaine agitée

Les conditions changeront radicalement jeudi, au passage d’une perturbation qui traversera le pays d’ouest en est. Elle apportera de la pluie suivie d’un ciel de traîne composé de nuages, d’éclaircies, d’averses orageuses, de grésil et de rafales jusqu’à 60 km/h. Le soleil résistera uniquement entre la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et la Corse. Les températures chuteront l’après-midi pour ne plus dépasser 20°C dans le sud-ouest (contre 30°C la veille) et jusqu’à 22°C en Méditerranée. Ailleurs, le mercure affichera généralement entre 13 et 17°C sous abri, soit un niveau de saison.

Vendredi, le temps sera encore un peu plus agité avec le passage d’une dépression sur le nord du pays. Elle sera responsable d’un fort coup de vent avec des rafales atteignant ou dépassant les 90 km/h de l’Atlantique au nord-est et plus de 110 km/h sur le littoral. Côté ciel, le soleil se maintiendra dans le sud-est alors que partout ailleurs, les averses ponctueront la journée. Les températures seront sans changement par rapport à la veille.

Les ondées resteront d’actualité pour ce premier week-end d’avril en étant toutefois de moins en moins fréquentes, notamment dans l’ouest. Elles se produiront sous forme de neige en montagne en raison de la baisse des températures. Pendant ce temps, les régions méditerranéennes continueront de bénéficier d’un ensoleillement généreux mais dans une ambiance ventée.