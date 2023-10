VIDÉO - Météo : quel temps ce lundi 9 octobre ? Découvrez les prévisions de Coralie Dioum

Malgré une petite baisse, les températures resteront élevées pour un début octobre. Le matin, elles afficheront entre 7 et 13 degrés en général, avec localement 4 à 6 degrés, comme sur l'est du Limousin, et localement 15 à 18 sur les côtes méditerranéennes.

Dans l'après-midi, les maximales atteindront 24 à 28 degrés sur la moitié nord, localement 22 à 24 sur les côtes de Manche et du Nord Pas-de-Calais au plateau lorrain. Elles grimperont entre 26 et 30 degrés sur la moitié sud, avec des pointes jusqu'à 31/32 dans l'intérieur de l'Occitanie et de la PACA, notamment dans le Var.