Nouveau pic de chaleur exceptionnel attendu en début de semaine prochaine

Cette dépression va venir interagir au cours du week-end avec une autre dépression située au sud de l’Europe. À elles d’eux, elles formeront alors un vaste système dépressionnaire. Et c’est lui, composé en partie des restes de Danielle, qui va piloter un puissant flux de sud depuis le Maghreb jusqu’à la France, avec à la clé ce coup de chaud prévu lundi, d’une intensité remarquable à l’approche d’une mi-septembre ! Mais dès ce week-end, les températures repartiront à la hausse par les régions méridionales.

Ainsi, samedi après-midi, les maximales s’approcheront des 30°C dans le sud-ouest et près de la Méditerranée alors que les valeurs seront plus raisonnables ailleurs avec de 20 à 24°C en moyenne et parfois même moins de 20°C sous abri dans le Grand Est. Dimanche, la chaleur gagnera en intensité brutalement avec de 6 à 8°C gagnés en 24 heures dans le sud-ouest. Au cœur de l’après-midi, les valeurs atteindront 35 à 36°C au sud de la Garonne. Il fera 32°C à Bordeaux et 34°C à Toulouse. De la Bretagne à la vallée du Rhône, prévoyez entre 25 et 28°C et plutôt de 20 à 24°C au nord de la Seine.