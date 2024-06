En ce début de semaine, les intempéries s'annoncent nombreuses. Un épisode orageux de plusieurs jours va débuter dès ce lundi, alerte Météo France. De violents orages devraient toucher l'Aquitaine mardi avant de se décaler vers le Centre.

Le ciel français n'en finit pas d'être tourmenté. Bien que cette semaine marque le début de l'été, un épisode orageux est à prévoir sur l'ouest du pays, a prévenu Météo France dimanche 16 juin. Les orages devraient être particulièrement marqués sur l'Aquitaine dès mardi après-midi, avant de se décaler vers le Centre dans la nuit de mardi à mercredi.

L'Aquitaine en première ligne

Une dégradation orageuse va débuter sur l'Aquitaine puis s'étendre au Centre, à l'Île-de-France et jusqu'aux Hauts-de-France dès mardi matin. Mais c'est une seconde dégradation orageuse, "plus marquée", qui pousse l'agence météorologique à appeler à la "vigilance". Elle devrait conduire à des "orages localement forts" dès mardi après-midi. D'abord sur l'Aquitaine, avant de se décaler vers le Centre dans la nuit de mardi à mercredi, et s'étendre à une large moitié ouest du pays mercredi. Cet épisode pourrait s'accompagner de chutes de grêle et de fortes pluies.

Sur le reste du pays, des averses orageuses sont aussi à prévoir, "toutefois sans revêtir de caractère dangereux", estime Météo-France.