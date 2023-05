Météo : attention, le froid revient en force la semaine prochaine !

Avec cette descente d’air polaire et l’humidité encore présente sur le pays, les flocons de neige tomberont en montagne. Ce sera d’abord le cas sur les Pyrénées et les Alpes, comme ce fut d’ailleurs le cas ces derniers jours. En début de semaine, la limite pluie-neige oscillera entre 1500 et 2000 mètres d’altitude puis mercredi et jeudi, soit au moment le plus froid de la semaine, la neige pourra tomber dès 1000 mètres, voire ponctuellement en dessous. Les montagnes du Jura et de l’Auvergne seront alors également concernées. Le risque de neige disparaîtra en fin de week-end, avec la remontée du mercure.

Ces températures conformes à la saison, voire supérieures aux normales, devraient nous accompagner jusqu’à la fin du mois, annonçant au passage un week-end de Pentecôte probablement plus agréable. Il était temps...