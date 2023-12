VIDÉO - Météo : quel temps ce samedi 2 décembre ? Découvrez les prévisions de Coralie Dioum

Ce samedi, le temps est froid sur l'ensemble du pays, selon les prévisions de Météo-France. La Corse est frappée par une tempête, et plusieurs départements sont en vigilance orange "neige-verglas". Découvrez les prévisions de Météo-France.

Manteau, bonnet et écharpe seront de rigueur ce samedi 2 décembre. Le temps sera marqué par une tempête en Corse, et par le retour d'un temps plus sec mais bien plus froid sur l'ensemble du pays, selon les prévisions de Météo-France.

Plusieurs départements sont maintenus en vigilance orange "neige-verglas", alors que les deux départements de la Corse sont, eux, en vigilance orange "vent" pour la journée de samedi.

Une baisse sensible des températures

Sur l'île de beauté, le temps sera très agité dans la journée, avec le passage de la tempête Ciro. Des rafales de l'ordre de 120 à 150 km/h balayeront les zones habitées de Balagne, de l'est de l'île, et de la basse et moyenne montagne. Aux niveaux des caps Corse et Sagro, on dépassera probablement les 180 km/h. Par ailleurs, des averses s'abattront sur l'ouest de l'île de beauté, donnant de bons cumuls de précipitations sur le relief. L'accalmie interviendra en soirée.

Du Sud-Ouest aux frontières de l'Est en début de journée, le temps sera encore gris, il neigera encore mais plus faiblement dès 300 à 400 mètres entre Alpes du nord et Massif central, et vers 1000 mètres sur les Pyrénées. Ces précipitations s'estomperont en fin de matinée et le ciel s'éclaircira au fil de l'après-midi, un peu plus tardivement sur les Alpes.

Plus au nord, des brumes ou des brouillards, parfois givrants, seront présents en début de matinée sur l'est des Hauts-de-France, et quelques averses de neige seront possibles sur l'ouest du Nord-Pas-de-Calais le matin sans tenir au sol. Pour le reste de la journée, les éclaircies seront belles mais l'ambiance bien hivernale, toutefois quelques averses circuleront près de la Manche. En soirée, nuages et averses gagneront le quart nord-ouest du pays. Tramontane et mistral souffleront entre 70 et 80 km/h en rafales.

L'autre fait marquant de la journée sera la baisse sensible des températures. Les gelées matinales seront marquées sur les deux tiers nord et les abords des massifs avec -3 à -5 °C des Hauts-de-France au Grand Est, ainsi qu'en Auvergne. Plus au sud, le thermomètre affichera 1 à 5 °C en général, 5 à 7 °C en bord de Méditerranée et 10 à 12 °C en Corse.

Côté maximales, les températures ne décolleront pas : il n'y aura pas de dégel sur le Grand Est et la Bourgogne Franche-Comté. Il fera 3 à 8 °C sur le nord-ouest, 8 à 12 °C du sud de la Garonne jusqu'aux abords de la Méditerranée, et jusqu'à 15 à 18 °C en Corse.