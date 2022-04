Météo : averses orageuses dimanche, amélioration au sud l'après-midi

De l'Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté au Centre, Poitou et Pays de Loire, le temps sera très nuageux dès le lever du jour et des averses se développeront rapidement en journée. Elles seront parfois orageuses l'après-midi, et déborderont temporairement sur la Bretagne.

Sur l'Ile-de-France et le Grand Est le ciel sera chargé mais les ondées plus rares. Enfin en Normandie et dans les Hauts de France, le temps sera calme et sec, le ciel peu nuageux. Le vent de nord-est y sera sensible, en particulier près de la Manche.