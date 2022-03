Retour du froid polaire ce week-end : jusqu’où les températures vont-elles descendre ?

Dès samedi matin, le froid va ainsi s’accentuer avec des gelées dans toute la moitié nord, hormis près des côtes, ainsi que du Midi toulousain aux départements alpins. Les minimales s’établiront le plus souvent entre -2 et 0°C sous abri, jusqu’à -5°C dans les Monts d’Auvergne et -10 à -12°C en altitude dans les Alpes et les Pyrénées. La nuit suivante, le gel deviendra plus marqué avec des minimales s’établissant dimanche matin entre -4 et -2°C sur les 3/4 du pays. Seul le pourtour méditerranéen sera cette fois-ci épargné. Localement, des pointes à -5°C seront possibles dans l’intérieur de la Normandie, en Bourgogne ou encore à proximité du Massif Central. En montagne, le froid sera tout aussi vif que la veille.