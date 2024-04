VIDÉO - Ce week-end s'annonce estival : comment expliquer de tels écarts de températures ?

Les températures attendues partout en France ce week-end seront très supérieures aux moyennes de saison. Le thermomètre affichera 25°C en Alsace et dans le centre, et même 30°C dans le sud-ouest. Faut-il s'inquiéter de ces températures estivales pour un début avril ?

Le soleil reste encore discret sur Paris, mais dès qu'il pointe derrière les nuages, nous ne boudons pas notre plaisir de sortir. "Ça fait du bien au moral", confirme une jeune femme dans la vidéo ci-dessus. Que dire alors des températures annoncées ce samedi ? Météo France indique qu'il fera 27°C sur la capitale. On pourrait d'un cheveu battre un record pour un début avril, mais il n'est pas sûr qu'il faille s'en réjouir, car le thermomètre varie beaucoup.

Un flux d'air chaud venu du Maghreb

Entre ce mercredi et samedi, Paris va ainsi gagner 10°C, Mulhouse et Grenoble 12°C, pour grimper jusqu'à 27°C. Ces températures dignes d'un mois de juin, on le doit à un flux d'air chaud venu du Maghreb. "On va voir quand même des températures exceptionnelles et l'on s'aperçoit que c'est un peu le dopage du réchauffement climatique. On s'aperçoit justement d'année en année que ces masses d'air sont de plus en plus chaudes, et notamment celles qui remontent des tropiques", explique Evelyne Dhéliat, cheffe du service météo de TF1.

TF1

Résultat, dans le Berry, Bourges pourrait frôler les 29°C et battre son record d'avril. Le mercure devrait afficher par endroits jusqu'à 10°C au-dessus des moyennes de saison. Même dans le sud-ouest, coutumier de températures parfois très douces, cette parenthèse au goût d'été surprend les habitués. "C'est l'hiver, l'été d'un coup. Dimanche, il a fait très mauvais, donc du coup, on était un peu sceptique. Et finalement, la fin de semaine est annoncée à 25 degrés", se réjouit une habitante de Ciboure (Pyrénées-Atlantiques).

Mais cela ne va pas durer. Après la chaleur, les températures devraient chuter fortement un peu partout dès la semaine prochaine.