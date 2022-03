Ce week-end : soleil et grande douceur pour le passage à l’heure d’été

Le mercure demeurera contrasté entre la fraîcheur du petit matin et la douceur de l’après-midi. Pas de gelées en plaine néanmoins car les minimales seront en hausse sensible. Ainsi, samedi matin, les valeurs s’échelonneront de 3 à 12°C du nord au pourtour méditerranéen. Quelques températures négatives sont à prévoir uniquement à proximité des reliefs. En cours de journée, la douceur va s’accentuer avec des maximales le plus souvent dignes d’un mois de mai, voire même d’un mois de juin ! Prévoyez une vingtaine de degrés dans la plupart des régions et jusqu’à 22°C de l’Anjou aux Charentes, en Alsace et en vallée du Rhône.

La hausse des températures se poursuivra dimanche matin par l’ouest et le sud avec là, des minimales supérieures à 8°C et jusqu’à 15°C près de la Grande Bleue. L’après-midi, la douceur sera toujours aussi marquée et homogène avec la barre des 20°C aussi bien atteinte à Reims, Nancy, Rouen, Brest qu’à Bourges, Dijon, Guéret et Toulouse. Comme la veille, des pointes à 22°C sont attendues du sud-ouest au val de Loire, de Nîmes à Lyon ainsi qu’en plaine d’Alsace.