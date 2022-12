Coup de froid sur la France : à quoi s’attendre cette semaine ?

Les températures, qui ont eu du mal à progresser au cours du week-end dans la moitié nord, restent situées en dessous des normales de saison en ce début de semaine. Pas de grand froid, mais des valeurs inférieures de 3 à 5°C aux niveaux habituels des thermomètres d’un début décembre. Ainsi, les maximales dépasseront difficilement les 5°C en cours de journée au nord d’une ligne allant de Nantes jusqu’à Lyon. Plus au sud, les 10°C seront encore atteints et même largement dépassés au Pays Basque et sur les rivages de la Méditerranée.

Du côté des minimales, les gelées vont se multiplier au cours des prochains jours. Généralement comprises entre -3 et 0°C sur les deux tiers nord entre mardi et mercredi matin, les températures baisseront en fin de semaine avec un gel devenant plus généralisé. Ainsi, les valeurs seront négatives dans toute la moitié nord vendredi matin puis dans les deux tiers nord le lendemain. Dimanche, tout le territoire, hormis les littoraux, sera concerné par des températures de l’ordre de -5 à -1°C sous abri.