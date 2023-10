Coup de vent ou tempête : vers une semaine prochaine encore plus agitée !

Si la situation est à surveiller de près pour ces prochains jours, c’est aussi parce que la France se situera en ligne de mire du fameux "jet stream", appelé plus couramment courant jet. Il s’agit d’une longue bande de vents parfois intenses provoqués par la différence de température entre les tropiques et les pôles. Ces bandes de vent "serpentent" en permanence autour de 11 000 mètres d'altitude et circulent toujours d'ouest en est dans tout l’hémisphère. Or, à partir du milieu de semaine prochaine, ce "courant-jet" sera dirigé en plein sur la France et adoptera une position presque rectiligne, au lieu de ses méandres habituels.