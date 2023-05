VIDÉO - Soleil et chaleur de retour, mais jusqu'à quand ? Découvrez les prévisions météo

Après un lundi 1er mai souvent nuageux et humide, ce mardi verra le retour de l’anticyclone par l’ouest. Une fois la grisaille et les brouillards matinaux dissipés, le soleil reprendra l’avantage en brillant généreusement dans un large quart sud-ouest. Plus au nord, le ciel alternera entre passages nuageux et éclaircies de plus en plus belles au fil des heures. Seul le flanc est conservera de l’instabilité avec des averses, parfois sous forme de neige dans les Alpes du Nord. Côté températures, les valeurs baisseront au réveil avec seulement de 4 à 8°C de l’Atlantique au Grand. En cours de journée, les maximales s’établiront de 15°C à Lille à 25°C à Marseille.

Mercredi s’annonce comme la journée la plus calme et la plus lumineuse de la semaine avec un soleil qui dominera sur l’ensemble du territoire. Quelques nuages sans conséquence pourront se développer sur les Alpes tandis que le ciel se voilera par l’ouest, annonçant déjà le changement de temps du lendemain. Le mercure sera en nette hausse avec entre 18 et 25°C au nord et entre 22 et 30°C au sud.

Si les conditions demeureront agréables dans le sud et l’est jeudi en dépit d’un voile de nuages plus ou moins épais, une perturbation parviendra à s’infiltrer par la Manche, apportant simplement des averses dans le nord-ouest en raison des pressions qui resteront assez élevées. Les températures baisseront uniquement sous la perturbation. Ailleurs, la chaleur se maintiendra avec de 25 à 30°C en moyenne.