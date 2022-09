Du brouillard, des nuages et un peu de neige : la météo de ce dimanche 25 septembre

La grisaille domine en France pour ce premier dimanche de l'automne. Selon les prévisions de Météo-France, le ciel restera assez gris tout au long de la journée sur la plupart du pays. Quelques bancs de brouillard seront présents en fin de nuit dans les vallées du Centre. De la Bretagne à la frontière belge, les averses se succèderont le matin. Elles seront plus éparses l'après-midi et laisseront place aux éclaircies.

Le soleil fera quelques apparitions également des Pays de la Loire aux Ardennes. Du Centre au Nord-Est de faibles pluies tomberont en matinée. Dans l'après-midi, le temps deviendra instable et des averses se déclencheront. Elles seront orageuses proche des Vosges et du Jura. Sur le Centre-Est, quelques ondées circuleront et tomberont sous forme de neige vers 2000 m sur les Alpes. Dans le Sud-Ouest, les nuages seront nombreux et donneront de petites averses. Ces dernières seront plus nombreuses sur la côte aquitaine.