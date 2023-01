Du vent et du froid : une semaine hivernale s'annonce partout dans l'Hexagone

Jusqu'en début de semaine prochaine, les températures minimales descendront le plus souvent entre -5 et -1°c en plaine et quelques petites gelées seront même possibles sur la Côte d'azur et la Corse. "Par endroit, de fortes gelées (températures inférieures à -5 °C) sont à craindre : dans les Landes, au pied des Pyrénées en Auvergne-Rhône-Alpes, en Franche-Comté, mais aussi entre le Tarn et la Lozère, et évidemment en montagne", détaille encore Météo-France. L'oganisme prévoit également quelques flocons, ce lundi 23 janvier, sur le centre de la France, et même sur l'Île-de-France.