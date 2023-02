Sécheresse hivernale : à quand le retour de la pluie ?

Il fait froid avec de fréquentes gelées et des maximales inférieures aux normales de saison, le tout accentué par une bise de nord-est sensible. Mercredi, pour le 1er jour de mars et aussi du printemps météorologique, le soleil s’impose partout, toujours dans une atmosphère très hivernale.

Même programme pour la journée de jeudi, même si les nuages se montreront un peu plus nombreux que la veille dans le sud et le sud-est. Vendredi, les rôles seront inversés avec un ciel plus chargé de la Bretagne au nord de la Seine et de plus en plus dégagé en direction du sud. Les températures remonteront légèrement tandis que la bise soufflera de moins en moins fort avec ainsi un ressenti devenant moins hivernal.