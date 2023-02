VIDÉO - Météo : quel temps ce lundi 27 février ? Découvrez les prévisions

Le temps sera sec et froid au nord de l'Hexagone, et très nuageux au sud ce lundi 27 février, selon les prévisions de Météo-France. Lundi matin, le ciel sera très nuageux sur la moitié sud du pays et il neigera légèrement jusqu'en plaine sur les Alpes du sud, sur le Languedoc, l'Auvergne, le piémont pyrénéen et plus localement sur le Limousin et les plaines du Sud-Ouest.

En Provence, on se méfiera du regel des sols mouillés ou enneigés. Dans l'après-midi, les petites ondées neigeuses se cantonneront au piémont pyrénéen. En revanche, des pluies plus régulières envahiront de nouveau les rivages de la PACA puis le Languedoc-Roussillon. Au cours de la nuit de lundi à mardi, ces précipitations redeviendront neigeuses sur le Haut-Languedoc et en plaine sur le Roussillon et l'Ariège. La Corse et notamment la façade orientale de l'île restera exposée à un temps bien pluvieux toute la journée.

Mistral et tramontane, en nette baisse, ne dépasseront plus 70 km/h en rafales. Le vent de secteur sera plus soutenu sur le littoral varois, avec des pointes jusqu'à 80/90 km/h.