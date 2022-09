VIDÉO - Gard : les images impressionnantes de Nîmes frappée par de violents orages

Face au danger, la Préfète du Gard a tenu à rappeler les réflexes à adopter dans ce genre de situation comme ne pas utiliser sa voiture, se réfugier en hauteur et couper les réseaux de gaz, d’électricité et de chauffage. Si les orages s'évacuent vers la mer, ils pourraient faire leur retour dans la journée sur le Gard, l'Hérault et le Vaucluse, en vigilance orange pour les orages et le risque de pluies-inondations. Les Bouches-du-Rhône, la Drôme, l'Ardèche, la Haute-Loire, la Loire, le Rhône, l'Isère et l'Ain sont, de leur côté, placés en vigilance orange seulement pour les orages.