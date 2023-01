VIDÉO - Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes... la France sous un manteau blanc

Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, puis Montagne Noire, Midi toulousain et la chaîne des Pyrénées… La neige de nouveau tomber ce dimanche en France, et jusqu'en plaine. Alors que des chutes ont déjà largement perturbé le quotidien de certains départements, l'or blanc est bien sur le territoire, après un début d'hiver particulièrement doux et sec.

Samedi déjà, des chutes de neige ont perturbé la circulation entre Metz et Strasbourg dans le Bas-Rhin où les services routiers ont été surpris par les quantités tombées. "On ne s'attendait pas à ça. Les prévisions parlaient de plutôt 10 cm, et il est tombé presque 40 cm", explique Julien Daiker, responsable de l'entretien et de l'exploitation des routes au CEA Sarre-Union. Samedi, les déneigeuses étaient de sortie en Lozère ou encore dans le Puy-de-Dôme, notamment à Clermont-Ferrand.