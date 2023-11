VIDÉO - Météo : quel temps ce jeudi 30 novembre ? Découvrez les prévisions de Ange Noiret

Le temps sera perturbé jeudi sur la majeure partie du pays, avec de la pluie et de la neige sur le tiers nord. Découvrez les prévisions de Météo-France.

Le temps sera perturbé jeudi sur la majeure partie du pays, avec de la pluie et de la neige sur le tiers nord, selon les prévisions de Météo-France. Dès le matin et pour toute la journée, un temps perturbé, souvent pluvieux, s'étendra de l'Aquitaine, du Limousin et de l'intérieur de l'Occitanie jusqu'au flanc est. Du nord au sud du massif alpin, il pourra temporairement neiger dans les vallées dès 700 mètres la nuit prochaine, puis la limite pluie-neige remontera jusqu'à 2.000 mètres en journée.

Aux premières heures de la matinée, il neigera sur les premières hauteurs de la Bourgogne-Franche-Comté et jusqu'en plaine sur le sud de la Lorraine et l'Alsace, donnant temporairement quelques centimètres, notamment sur le plateau de Langres et le Haut-Rhin. Rapidement, la pluie remplacera la neige sur la Bourgogne Franche-Comté, mais le risque de neige persistera encore l'après-midi sur les hauteurs du Grand Est.

Sur le nord-ouest aussi, le temps se dégradera. Des précipitations envahiront la Bretagne et la Normandie le matin puis gagneront en journée la Picardie et l'Ile-de-France. Il s'agira de pluie et neige mêlées en plaine, sans tenue sur les chaussées, mais de neige faible sur les collines normandes pouvant temporairement blanchir les sols.

Le sud-est ne sera pas épargné et hormis quelques trouées l'après-midi sur le pourtour du Golfe du Lion, les nuages domineront. Il pleuvra temporairement jusqu'à la Côte d'Azur, plus durablement sur la Corse. Les températures seront très contrastées. Sur le tiers nord de l'hexagone, elles seront comprises entre -1 et 3 degrés le matin, entre 3 et 7 degrés l'après-midi avec localement 1 à 2 degrés sur le nord du Grand Est.

Au sud, les minimales seront supérieures à 6 à 10 degrés, les maximales atteindront 10 à 15 degrés en général et jusqu'à 18 à 22 sur le littoral de la Corse. Le vent de sud à sud-ouest soufflera encore temporairement assez fort le matin sur l'Auvergne Rhône-Alpes et sur le littoral des Pays de la Loire.