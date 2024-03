Prévisions météo : le début du printemps va-t-il se faire sentir cette semaine ?

Les températures seront douces pour les tout derniers jours de l'hiver. Mardi, la veille du printemps, sera ensoleillé et il fera jusqu'à 20°C dans le sud. Mais il faudra en profiter.

Depuis environ une semaine, les températures en France sont douces pour la saison. Trois à 4 degrés de plus que les normales ont été relevés ces quatre derniers jours. De quoi donner des allures printanières à cette fin de semaine. Après un début de week-end ensoleillé (il a fait 25.3°C à Maubourguet dans les Hautes-Pyrénées), ce dimanche a vu le retour des averses alors qu'une perturbation atlantique touche le nord-ouest et se déplace vers l'est. Il devrait de nouveau pleuvoir dans la nuit de dimanche à lundi sur tout le centre de la France.

Lundi, l'alternance de perturbations et d'accalmies temporaires se poursuivra. Dans l'après-midi, il fera jusqu'à 18°C sur la moitié nord et jusqu'à 23 degrés dans le sud, avec un grand soleil sur le sud-est. Météo-France annonce un risque d'orage sur le sud-ouest dans la soirée.

Temps printanier mardi

Mardi, le temps prendra des allures de printemps pour le tout dernier jour de l'hiver. Sur la moitié est, les nuages de la matinée laisseront place à un ciel dégagé dans l'après-midi, avec des températures jusqu'à 19°C à Lyon et 21°C à Montpellier. La façade atlantique sera plus fraîche et plus nuageuse, avec 13°C à Brest dans l'après-midi.

Les températures redeviendront plus fraîches et plus proches des normales de saison à partir de mercredi. Il faudra prévoir dans l'après-midi de la pluie, voire de l'orage dans le Sud-Ouest. Jeudi verra le retour généralisé de la grisaille, avec des averses traversant la France de l'Occitanie au Grand Est, qui se prolongeront jusqu'à la fin de la semaine en s'étendant à l'ensemble du pays.