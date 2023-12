Météo : le froid s'accentue ce dimanche

Le temps dimanche sera marqué par une dégradation sur le Nord-Ouest et des températures plus froides, notamment à l'Est, selon Météo-France.

De plus en plus froid. Une dégradation sur le Nord-Ouest pourra donner lieu au petit matin à des averses éparses de neige, remplacées par des bruines ou pluies fines temporairement verglaçantes d'abord sur les Pays de Loire puis progressivement sur la Normandie et jusqu'aux Hauts-de-France en cours de journée.

Une nouvelle dégradation plus active concernera la Bretagne en soirée, et provoquera des chutes de neige en plaine ou des pluies verglaçantes au cours de la nuit suivante dans tout le Nord-Ouest du pays. Le temps sera ensoleillé en journée sur le reste du pays après dissipation des brumes matinales localement givrantes.

7°C... maximum

La façade atlantique sera gagnée par une dégradation pluvieuse en cours de nuit. Il neigera en soirée sur les reliefs des Pyrénées. Le vent de sud se renforcera en soirée près du littoral atlantique ainsi que sur les crêtes pyrénéennes, avec des rafales de 90 km/h en rafales.

Les températures minimales baisseront encore par rapport à la veille, négatives partout sauf près des littoraux. Elles seront comprises entre -2 et -6°C à l'Est et entre 0 et -4°C à l'Ouest. Le mercure atteindra 10 à 15°C sur la façade ouest ainsi que sur l'extrême sud. Partout ailleurs, les maximales seront comprises entre 1 et 7°C.