Le Pas-de-Calais en alerte orange aux crues

"Des précipitations significatives sont attendues sur le nord du pays dans la nuit de mercredi à jeudi, et journée de jeudi", peut-on lire sur le site de Vigicrues. "Sur les cours d'eau du Pas-de-Calais et du Nord, les premiers débordements sont attendus dans la nuit de mercredi à jeudi. Sur la Liane et la Hem en vigilance orange, des débordements plus importants sont attendus en matinée de jeudi pour les parties amont de ces tronçons (respectivement secteurs Wirwignes et Guémy)", poursuit l'institut.