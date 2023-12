VIDÉO - Le Puy-de-Dôme en alerte orange aux vents violents

Ce samedi, Météo-France a placé le département du Puy-de-Dôme en vigilance orange aux vents violents. Le phénomène devrait débuter aux alentours de 15H, selon l'institut météorologique.

Coup de vent à venir sur le Massif Central. Ce samedi, le Puy-de-Dôme a été placé en vigilance orange aux vents violents. Le début du phénomène est attendu aux alentours de 15H, avant de faiblir dans la soirée. "Au passage d'une limite pluvieuse associée à la dépression Elin circulant sur l'Irlande, les vents d'ouest vont se renforcer en cours de journée sur le pays. En milieu d'après-midi, sur le Massif Central, le vent va nettement se renforcer, dans un premier temps sur le relief, puis ces fortes rafales déborderont en plaine clermontoise", explique Météo-France dans ce bulletin du jour.

"On attend sur le relief, ainsi qu'en plaine des rafales de l'ordre de 100 à 110 km/h (un peu moins donc que pour l'épisode du 16 novembre dernier). Les vents faiblissent sensiblement en première partie de nuit", annonce l'institut.

Les températures à la hausse

Sur le Nord-Ouest, les pluies seront parfois copieuses et accompagnées de rafales de vent à 70km/h. Quelques éclaircies résisteront en matinée en PACA et en Corse. Partout ailleurs, la matinée sera très nuageuse et quelques brouillards seront possibles dans le nord-est. L'après-midi, le temps sera gris et bien pluvieux sur la majeure partie de la France, des Pyrénées à la frontière belge et luxembourgeoise. Des éclaircies assez belles reviendront par la Bretagne, la Normandie et les Pays de la Loire. Le soleil continuera de faire de belles apparitions sur le Sud-Est.

Au lever du jour, le thermomètre affichera souvent de 3 à 8 degrés dans l'intérieur, de 6 à 10 en bords de mer, jusqu'à 12 vers le golfe du Morbihan. Les maximales: de 9 à 13 degrés sur la moitié est du pays, de 14 à 16 plus à l'ouest, jusqu'à 18.